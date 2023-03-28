جارديان: رفع مستوى التهديد الإرهابى فى أيرلندا الشمالية إلى "خطير"

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه تم زيادة مستوى التهديد الإرهابى فى أيرلندا الشمالية من كبير إلى شديد، مما يعني أن هجوما محتملا للغاية.

وفى بيان مكتوب إلى أعضاء البرلمان، قال سكرتير أيرلندا الشمالية، كريس هيتون-هاريس، أن جهاز الاستخبارات المحلية MI5 قد زاد من التهديد لأيرلندا الشمالية المتصل بالإرهاب من داخل أيرلندا الشمالية ويجب على الجمهور أن يظل يقظًا ولكن لا ينزعج.

وتأتى هذه الخطوة من قبل جهاز الأمن بعد شهر من إطلاق النار على ضابط الشرطة جون كالدويل من قبل مسلحين ملثمين فى أوماج، مقاطعة تيرون.

من المفهوم أن مسئول الشرطة فى "حالة حرجة ولكنها مستقرة" فى المستشفى بعد أن أصيب برصاصة بينما كان يضع كرات قدم فى سيارته إلى جانب ابنه بعد انتهاء التدريب. وقد تم إلقاء القبض على ثلاثة عشر شخصًا على صلة بمحاولة القتل.

وقال هيتون-هاريس فى بيانه أن "عددًا قليلًا من الناس ما زالوا مصممين على إلحاق الأذى بمجتمعاتنا من خلال أعمال العنف ذات الدوافع السياسية" مع ارتفاع مستوى التهديد الإرهابي.

وأضاف "على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، تحولت أيرلندا الشمالية إلى مجتمع سلمي. يوضح اتفاق بلفاست (الجمعة العظيمة) كيف تعمل السياسات السلمية والديمقراطية على تحسين المجتمع. ومع ذلك، لا يزال عدد قليل من الناس مصممين على إلحاق الضرر بمجتمعاتنا من خلال أعمال العنف ذات الدوافع السياسية."

وتابع قائلا "فى الأشهر الأخيرة، شهدنا زيادة فى مستويات النشاط المتعلق بالإرهاب المتصل بأيرلندا الشمالية، والذى استهدف ضباط الشرطة الذين يخدمون مجتمعاتهم ويعرض أيضًا حياة الأطفال وغيرهم من أفراد الجمهور للخطر."

تم تصميم مستويات التهديد لإعطاء إشارة عامة على احتمال وقوع هجوم إرهابي.

وأوضحت الصحيفة أن جهاز الاستخبارات المحلية فى المملكة المتحدة مسئول عن تحديد مستوى التهديد من الإرهاب المتصل بأيرلندا الشمالية فى أيرلندا الشمالية، فى حين أن مستوى التهديد للمملكة المتحدة من الإرهاب الدولى يتم تحديده من قبل مركز تحليل الإرهاب المشترك.