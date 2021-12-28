اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 08:37 م
أكرم القصاص
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حريق فى ميناء بلفاست فى إيرلندا الشمالية.. فيديو

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 07:33 م
حريق فى ميناء بلفاست فى إيرلندا الشمالية.. فيديو حريق _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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تعاملت فرق الإطفاء فى إيرلندا الشمالية، اليوم الثلاثاء، مع حريق اندلع فى ميناء العاصمة بلفاست، وتسبب الحريق الضخم فى تصاعد أعمدة الدخان فى سماء المدينة، فيما لم تعرف بعد أسباب الحريق.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية، عن أحد الأشخاص الموجودين فى مكان الحادث، قوله إن الحريق اشتعل فى كومة كبيرة من الخردة المعدنية، والتى من المحتمل أن تكون تابعة لشركة "كليرواي" لمعالجة المعادن.

وقال متحدث باسم خدمة الإطفاء والإنقاذ بإيرلندا الشمالية، إنه تم استدعاء طواقم إلى مكان الحادث عند الساعة 1:33 مساء بالتوقيت المحلي، بحسب "روسيا اليوم".


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حريق إيرلندا الشمالية

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