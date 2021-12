حريق فى ميناء بلفاست فى إيرلندا الشمالية.. فيديو

تعاملت فرق الإطفاء فى إيرلندا الشمالية، اليوم الثلاثاء، مع حريق اندلع فى ميناء العاصمة بلفاست، وتسبب الحريق الضخم فى تصاعد أعمدة الدخان فى سماء المدينة، فيما لم تعرف بعد أسباب الحريق.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية، عن أحد الأشخاص الموجودين فى مكان الحادث، قوله إن الحريق اشتعل فى كومة كبيرة من الخردة المعدنية، والتى من المحتمل أن تكون تابعة لشركة "كليرواي" لمعالجة المعادن.

وقال متحدث باسم خدمة الإطفاء والإنقاذ بإيرلندا الشمالية، إنه تم استدعاء طواقم إلى مكان الحادث عند الساعة 1:33 مساء بالتوقيت المحلي، بحسب "روسيا اليوم".

Emergency services are currently responding to a significant BLAZE on the East Twin Road, #Belfast.



At least four fire appliances are currently at the scene.



Pictures: @KMcAuleyPhoto / McAuley Multimedia pic.twitter.com/NAhLUnWZUl