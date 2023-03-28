تلاميذ مدرسة ببنى سويف يطلقون مبادرة لتوزيع شنط رمضان على زملائهم الأيتام

نظم تلاميذ مدرسة القصبة الإبتدائية بنات بقرية القصبة التابعة لمركز سمسطا جنوب غربى محافظة بنى سويف مبادرة شارك فى الخير لتجميع شنط رمضان وتوزيعها.

وقام تلاميذ المدرسة من الصف الخامس الابتدائى فى المبادرة بإشراف هيام سلطان قرنى معلمة اللغة العربية بتجميع مكونات شنطة رمضان حيث قاموا بالتبرع بكافة مكوناتها لتجميعها وتوزيعها والتى تحتوى على سكر وشاى وبلح وشعرية ولسان عصفور ومكرونة وملح وسمنة وبعض الخضروات.

وأكد التلاميذ أنهم سيقوموا بتوزيع شنط رمضان بعد تجهيزها بكافة المكونات على التلاميذ الأيتام بالمدرسة، والمرأة المعيلة بالقرية، وأنهم مستمرون فى المبادرة على مدار الشهر الكريم بإشراك جميع تلاميذ الصفوف الدراسية المختلفة داخل بالمدرسة وتحت إشراف إدارة المدرسة بقيادة نصر الله عبد البديع طلب مدير المدرسة.