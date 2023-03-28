تعرف على طرق وشوارع يتم تطويرها فى مدينة أشمون

تابع المحاسب خالد النمر رئيس مركز و مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقة أحمد قرقوش رئيس قسم الاشغالات، استكمال أعمال الرصف بالطريق الدائري بمدينة أشمون والذي يتم رصفة بداية من ميدان الخالدين وحتي كوبري شرف وذلك بطول حوالي 1500متر من الإتجاهين، ويتم تنفيذه تحت إشراف ومتابعة قسم المشروعات بمجلس مدينة أشمون .

وأشار النمر إلى أنه في خلال الأيام القليلة المقبلة، سوف يتم البدء في رصف عدد كبير من الشوارع الأخرى بالمدينة، وذلك لخدمة أهالي أشمون وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين وللسيارات بالشوارع دون أي مشاكل أو معوقات.

وأكد النمر أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية لكافة المشروعات التي تتم بأشمون لتدعيم مشروعات البنية التحتية من أجل الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأضاف النمر، أن مدينة أشمون تشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق بإعتبارة قطاع حيوي وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة، مؤكداً أن خلال أيام قليلة قادمة سيكون هناك تغييراً حقيقياً بالمدينة بعد الإنتهاء من أعمال الرصف لكافة الشوارع، لتظهر أشمون بالمظهر الذي يليق بها كأجمل مدينة، وهو ما سوف يلمسه المواطن الأشموني خلال الفترة القادمة .