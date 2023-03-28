وقال المتحدث باسم الشرطة النمساوية دانييل فورست - في تصريحات اليوم - أن "نشطاء المناخ قاموا بإغلاق مصفاة الغاز الأكبر في البلاد في منطقة شويشات بالقرب من مطار فيينا.. كما استمر النشطاء في محاصرة مقر مؤتمر الغاز ورفعوا لافتة ضخمة على واجهة الفندق الذي يستضيف أعمال المؤتمر وكتبوا عليها (ضعوا حداً للجرائم الأحفورية)".

وأضاف المتحدث باسم الشرطة النمساوية أن "أحد النشطاء استأجر غرفة في الفندق وقام بتعليق اللافتة من النافذة قبل أن تتدخل الشرطة وتزيل اللافتة ولكنها لم تقم بطرد النزيل".

وتابع إن "محتجين آخرين تجمعوا أمام الفندق وطالبوا بصوت عال بالتخلص التدريجي من الغاز واستخدام ألواح الطاقة الشمسية".

يشار إلى أن منظمة السلام الأخضر الدولية دعت إلى الوقف الفوري للتنقيب عن الغاز، وإنهاء مشاريع البنية التحتية الجديدة في مجال الوقود الأحفورى.. كما طالبت بأن تصبح أوروبا مستقلة عن الغاز الأحفوري بحلول عام 2035، وأن تعتمد بدلاً من ذلك على الطاقات المتجددة.