اليوم السابع
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الإثنين، 27 مارس 2023 01:55 م
أكرم القصاص
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شرطة النمسا تفض بالقوة مظاهرات لنشطاء المناخ احتجاجا على عقد مؤتمر الغاز بفيينا

الإثنين، 27 مارس 2023 12:37 م
شرطة النمسا تفض بالقوة مظاهرات لنشطاء المناخ احتجاجا على عقد مؤتمر الغاز بفيينا شرطة النمسا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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وقعت مصادمات عنيفة بين الشرطة النمساوية ونشطاء البيئة اليوم في وسط فيينا بعدما حاولوا قطع طرق رئيسية والتجمهر أمام مقر انعقاد المؤتمر الأوروبي لصناعة الغاز.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة باربرا جاس - في تصريحات اليوم الاثنين - إن الشرطة اضطرت إلى استخدام غاز الفلفل لتفريق المتظاهرين بعد تصاعد أعمال العنف احتجاجا على عقد مؤتمر الغاز في فيينا.

وأضافت المتحدثة أن ضابطي شرطة أصيبا في المصادمات بسبب إصرار المتظاهرين على مقاومة سلطة الدولة ومحاولة إفشال عقد مؤتمر الغاز .

يشار إلى أن نشطاء المناخ يقومون بمظاهرات متكررة تطالب بوقف استخدام النفط والغاز ولجأوا مؤخرا إلى قطع طرق رئيسية في وسط فيينا والتسبب في فوضي مرورية متكررة من خلال إلقاء أجسادهم أمام السيارات وقد وافقت الحكومة مؤخرا على استخدام العنف ضدهم.

 


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النمسا

الشرطة النمساوية

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