شرطة النمسا تفض بالقوة مظاهرات لنشطاء المناخ احتجاجا على عقد مؤتمر الغاز بفيينا

وقالت المتحدثة باسم الشرطة باربرا جاس - في تصريحات اليوم الاثنين - إن الشرطة اضطرت إلى استخدام غاز الفلفل لتفريق المتظاهرين بعد تصاعد أعمال العنف احتجاجا على عقد مؤتمر الغاز في فيينا.

وأضافت المتحدثة أن ضابطي شرطة أصيبا في المصادمات بسبب إصرار المتظاهرين على مقاومة سلطة الدولة ومحاولة إفشال عقد مؤتمر الغاز .

يشار إلى أن نشطاء المناخ يقومون بمظاهرات متكررة تطالب بوقف استخدام النفط والغاز ولجأوا مؤخرا إلى قطع طرق رئيسية في وسط فيينا والتسبب في فوضي مرورية متكررة من خلال إلقاء أجسادهم أمام السيارات وقد وافقت الحكومة مؤخرا على استخدام العنف ضدهم.