ترامب عن دعمه لـ"حاكم فلوريدا": بدونى كان سيعمل بمحل بيتزا

كتبت: نهال أبو السعود

روى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مقابلة مساء أمس ، على شبكة فوكس نيوز كيف طلب منه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس أن يدعمه في عام 2018 خلال الانتخابات التمهيدية لمنصب حاكم الولاية، قائلاً : إن تأييده كان بمثابة "سلاح نووي" تسبب في فوز ديسانتيس وكسبه الأصوات.

قال ترامب: "بدا الأمر وكأن سلاحًا نوويًا قد انطلق بعد أن أيدت ديسانتيس في سباق الانتخابات التمهيدية لحاكم 2018"، وتابع الرئيس السابق ان حاكم فلوريدا ذهب اليه والدموع في عينه لطلب تاييده وقال له انه متاكد من الفوز حال حصوله على دعم ترامب.

واكد الرئيس الأمريكي السابق ان قراره بدعم ديسانتيس جاء بعد دفاع الأخير عنه خلال محاكمات عزله في فترة رئاسته، وقال انه طلب من ديسانتيس كتابه ما يريده ان يقول في تأيده كما ادخل عليه تغييرات لجعله "خطاب عظيم".

قال ترامب في المقابلة: "قلت اكتب ما تريد ودعني أراه انا اعتقدت أنه كان فظيعا. لقد غيرتها ، وجعلتها رائعة ، وأعطيته تأييدًا كبيرًا. منذ اللحظة التي ضغطت فيها على هذا زر دعمه الرجل اصبح نجما وانتهي السباق"، وأضاف أن ديسانتيس كان مصيره سينتهي بالعمل في محل بيتزا او مكتب محاماة اذا لم يؤيده.

وأعرب ترامب في وقت سابق من هذا الشهر إنه "على الأرجح" يأسف لتأييد ديسانتيس في سباق 2018.