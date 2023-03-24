انتشار صور مزيفة لاعتقال ترامب.. واشنطن بوست: تبرز القوة المدمرة للذكاء الاصطناعى

كتبت ريم عبد الحميد

حذرت صحيفة واشنطن بوست من القوة المدمرة للذكاء الاصطناعى، والتى تمثلت فى ظهور صور مزيفة لاعتقال الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب على يد قوات الشرطة، فى ظل تكهنات باحتمال توجيه اتهامات له فى نيويورك.



صور مزيفة لاعتقال ترامب

وقالت الصحيفة إن إليوت هيجينز، مؤسس منصة التحقيقات بيلينجكات، كان يقرأ عن الاتهام المتوقع لترامب، عندما قرر تحويل الأمر إلى صورة مرئية. وتحول إلى أحد فنانى الذكاء الاصطناعى، وقدم له بعض التصورات ممثلة فى سقوط دونالد ترامب أثناء اعتقاله، وشارك النتائج على تويتر، التى تمثلت فى صور الرئيس السابق محاط بضباط شارتهم غامضة وغير واضحة. وكتب يقول إن صنع صور لترامب يتم اعتقاله فى انتظار اعتقاله. وقال هيجينز فى مقابلة إن كان يمزح فى هذا الأمر، وتصور أن ربما خمسة أشخاص فقط سيقوم بإعادة نشر التغريدة.

لكن بعد يومين فقط، تمت مشاهدة منشوراته التى تصور حدثا لم يحدث بعد ما يقرب من 5 مليون مرة، مما قدم دراسة حالة للتعقيد المتزايد للصورة التى تنتج بالذكاء الاصطناعى، وسهولة نشرها وقدرتها على إحداث ارتباك فى البيئات الخبرية المتقلبة.

كما أن هذا التطور، بحسب ما تقول الصحيفة، يوضح غياب معايير للشركات أو لوائح حكومية تتعامل مع استخدام الذكاء الاصطناعى فى خلق ونشر الأكاذيب.

وقال السيناتور مارك وارنر، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ إن صناع القرار كانوا يحذرون منذ سنوات بشأن سوء الاستخدام المحتمل للإعلان فى نشر المعلومات المضللة، وبث الفتنة بشكل عام. وبينما استغرق الأمر بضع سنوات حتى تتطور قدرات الذكاء الاصطناعى، إلا أننا فى مرحلة الآن تتوفر فيها هذه الأدوات على نطاق واسع وأصبحت لديها قدرات بشكل لا يصدق.