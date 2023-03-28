مبيعات أجنبية تهبط بمؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات جلسة الثلاثاء

كتب هانى الحوتى

دفعت مبيعات المتعاملين الأجانب، مؤشرات البورصة المصرية ، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات ضعيفة تجاوزت 500 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 15804 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 2718 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 18758 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 6521 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 2794 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 4165 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 3345 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات مدينة نصر للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 200 ألف سهم، 450 ألف سهم، 421 ألف سهم، 1580 سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 8 آلاف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 89212 سهم.

أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شراء عدد 459 ألف سهم خزينة، خلال جلسة أمس الإثنين، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.13%.

في سياق منفصل أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، الموافقة على نشر عرضي ايجل كيميكالز لصناعة وتجارة الكيماويات، والأصباغ الوطنية القابضة المحدودة لشراء أسهم شركة والصناعات الكيماوية باكين، بسعر نقدي 37 جنيه على أن تنتهي مدة العرضين في ذات اليوم مع جواز تقديم عروض شراء منافسة وفقًا لأحكام المادتين 346 ، 347 من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992.

في سياق آخر أعلنت شركة النصر للملابس والمنسوجات "كابو"، سداد الشركة مبلغ 700 ألف دولار من التسهيل البنكي الممنوح من بنك قطر الوطني بإجمالي رصيد يبلغ 4 ملايين دولار، وذلك نتيجة الموارد الذاتية الدولارية بالشركة من خلال زيادة الصادرات في الفترة الحالية.

فيما أعلنت شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، قرار لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء بإلزام محافظة الإسماعيلية بالموافقة على نقل ملكية الأرض محل العقد المسجل برقم 683 لسنة 1990، من مصر للدواجن إلى الشركة، وعدم التعرض لهما في ذلك، مع التزام شركة الإسماعلية بذات الالتزام الواردة بالعقد.