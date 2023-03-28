اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 مارس 2023 05:22 ص
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بدء العد التنازلى للانتهاء من تنفيذ محور دراو فوق النيل بأسوان.. صور

الثلاثاء، 28 مارس 2023 05:00 ص
بدء العد التنازلى للانتهاء من تنفيذ محور دراو فوق النيل بأسوان.. صور أعمال تنفيذ محور دراو فوق النيل
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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بدأ العد التنازلى للانتهاء من تنفيذ محور دراو فوق النيل بمحافظة أسوان، والذى يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلو مترا لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية بإنشاء عدد من المحاور العرضية المتكاملة للربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى على النيل فقط.

وتتقدم معدلات تنفيذ محور دراو التنموى بمحافظة أسوان الذى سيساهم فى الربط بين الطريق الزراعى الشرقى "القاهرة – أسوان" حتى الطريق الصحراوى الغربى " القاهرة – أسوان " عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى " القاهرة – أسوان " جنوب مدينة دراو بمحافظة أسوان.

ويساهم المحور الجديد فى ربط مناطق التنمية غرب النيل مع الطريق الصحراوى الغربى والشرقى مع مناطق الكتل السكنية والمساهمة فى ربط مناطق المحاجر على طريق بلانة /كلابشة بالصحراوى الغربى وخدمة مشروع الطاقة الشمسية ببنبان.

أعمال تنفيذ محور دراو فوق النيل (1)
أعمال تنفيذ محور دراو فوق النيل (1)

 

أعمال تنفيذ محور دراو فوق النيل (2)
أعمال تنفيذ محور دراو فوق النيل (2)

 

أعمال تنفيذ محور دراو فوق النيل (3)
أعمال تنفيذ محور دراو فوق النيل (3)

 

أعمال تنفيذ محور دراو فوق النيل (4)
أعمال تنفيذ محور دراو فوق النيل (4)

 

أعمال تنفيذ محور دراو فوق النيل (5)
أعمال تنفيذ محور دراو فوق النيل (5)

 

أعمال تنفيذ محور دراو فوق النيل (6)
أعمال تنفيذ محور دراو فوق النيل (6)

 

أعمال تنفيذ محور دراو فوق النيل (7)
أعمال تنفيذ محور دراو فوق النيل (7)

 

أعمال تنفيذ محور دراو فوق النيل (8)
أعمال تنفيذ محور دراو فوق النيل (8)

 

أعمال تنفيذ محور دراو فوق النيل (9)
أعمال تنفيذ محور دراو فوق النيل (9)

 

 


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