بايدن: أزمة البنوك بالولايات المتحدة لم تنته بعد

وكالات

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إن أزمة البنوك فى الولايات المتحدة مازالت قائمة ولم تنته بعد، بحسب ما ذكر موقع "العربية" الإخبارى.

وكان قد كشف استطلاعا أنه من المتوقع أن تدخل الولايات المتحدة في حالة ركود اقتصادي هذا العام على الأرجح، وستواجه تضخمًا مرتفعًا حتى العام 2024، على ما توقع غالبية من الخبراء الاقتصاديين في ردّهم على استطلاع تجريه الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال NABE مرّتين سنويًا.

ويرى أكثر من ثلثَي المستطلعة أراؤهم في الدراسة الاستقصائية الصدارة عن الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، أن "معدل التضخم سيبقى أعلى من 4 بالمئة في نهاية هذا العام".

وشارك 217 عضوًا من الرابطة في الاستطلاع الذي أُجري بين الثاني من مارس والعاشر منه، حسبما قالت المؤسسة في بيان، نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 4.75 نقطة مئوية في محاولة لكبح ارتفاع التضخم الذي بلغ العام الماضي أعلى مستوى له منذ عقود.

وتباطأ ارتفاع أسعار السلع إلى 6 بالمئة على أساس سنوي في فبراير، وهي نسبة أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل المتمثل بالحفاظ على نسبة 2 بالمئة.