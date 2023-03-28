انطلاق ملتقى الأجيال الرمضانى بمركز شباب إبشان بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ ، انطلاق فعاليات برنامج "ملتقى الأجيال الرمضاني" بمركز شباب إبشان تنظمه وزارة الأوقاف المصرية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في إطار الدور الدعوي التثقيفي الذي تقوم به الوزارة من خلال برامجها المتعددة وحرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك من خلال الفعاليات التي تقدمها وزارة الأوقاف، للوصول بثقافة الإسلام الصحيحة إلى جميع شرائح المجتمع بأطيافه، برعاية الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن برنامج "ملتقى الأجيال الرمضاني" يحل ضيفاً على مركز شباب إبشان التابع لإدارة شباب بيلا، يوم الخميس الموافق 15 رمضان المبارك و السادس من إبريل ويستمر خلال الشهر الكريم بمراكز الشباب والأندية المركزية على مستوى الجمهورية، عقب صلاة التراويح في تمام الساعة التاسعة مساءً، الملتقى يديره بمركز شباب إبشان نخبة من علماء الأزهر الشريف، وعلى رأسهم الشيخ محمد يونس على يونس مدير مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، الدكتور طلعت عبدالله بسيوني الأستاذ بجامعة الأزهر، الشيخ عبد السلام فرحات إمام وخطيب، الشيخ محمد عبد العزيز قارئاً ومبتهلا.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن البرنامج يهدف إلى تقديم فعاليات ولقاءات وبرامج تثقيفية وتوعوية متنوعة لمختلف الفئات المجتمعية من خلال مراكز الشباب ملتقى جميع الفئات العمرية، لتعزيز العلاقات الأسرية و تبادل المعارف والخبرات بين الأجيال وتوفير الدعم الديني و الثقافي وترسيخ قيم الحوار والمشاركة الإيجابية وجاء اختيار شهر رمضان المبارك لما يخلقه من حالة التراحم والترابط وترسيخ القيم النبيلة.