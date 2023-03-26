"شباب كفر الشيخ" تطلق المشروع الخدمى للحد من تأثيرات التغيرات المناخية.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، المشروع الخدمي للحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية لأعضاء الجوالة والجوالات بمركز شباب زغلول أبو زيد التابع لإدارة شباب بلطيم، اليوم الأحد، وقام الفريق التطوعي بتنظيف وتعقيم مسجد ناصر، بالقرية ضمن خطة المشروع الخدمى لنشر ثقافة العمل التطوعي، تشرف على تنفيذ المشروع الإدارة العامة للشباب بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المشروع يقدم ندوة توعوية عن مواجهة الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية وتبعاتها و الإجراءات الواجب اتباعها لحماية البيئة و دور أعضاء الفرق الكشفية فى رفع الوعى و تشجيع نشر ثقافة العمل التطوعي لخدمة المجتمع المدني من خلال مشاركتهم فى حملات تطوعية بالمؤسسات و الشوارع بالقرى والمدن كما يستكمل تنفيذ المشروع بقرية زغلول أبو زيد بإنارة الشوارع المحيطة بالمسجد .

يقام المشروع الخدمي للحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية لأعضاء الفرق الكشفية بمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات وتنفيذ عبد الفتاح الوكيل ومصطفى الخطيب منسقى الجوالة والجوالات بالمديرية.

وتواصل مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، البرنامج التدريبي ضمن المشروع القومي للأفراد ذوى الإعاقة بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، الذي بدأ في منتصف ديسمبر ويستمر لمدة ثمانية أشهر، وذلك بمركزى كفر الشيخ ودسوق بمشاركة 50 لاعب و لاعبة بكل مركز، يومى الأحد والثلاثاء من كل أسبوع.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المشروع يقدم بمركزي كفر الشيخ ودسوق للاعبين القادرون بإختلاف من ذوي الإعاقات الحركية المشاركين في ألعاب كرة طائرة جلوس، كرة القدم، تنس الطاولة، ألعاب القوى، رفع الأثقال بتواجد مدربين متخصصين في رفع قدرات اللاعبين، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن رابط إلكتروني للمشاركة بالمشروع القومي لدعوة ذوي القدرات الخاصة للإشتراك بالمراكز الرياضية .

كما أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن وزارة الشباب والرياضة تقدم دعماً كبيراً لذوى الهمم من خلال تقديم البرامج والمشروعات المعدة لهم خصيصًا على مدار العام، لافتًا إلى وضع القيادة السياسية ملف قادرون باختلاف فى صدارة أولويات خطة الدولة لدعم المواهب الرياضية وإعداد أبطال رياضيين يحملون اسم مصر فى المنافسات البارالمبية.

يقدم المشروع القومي لذوى الإعاقة بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب مدير الإدارة المركزية للتنمية الرياضية وغادة جمال الدين مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، ويقام بمركزى كفر الشيخ ودسوق بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، الدكتور محمد محروس، منسق عام المشروع و تدريب أحمد اليماني و شيماء عيد مدربى المشروع.



الفتيات تطهرن مسجد ناصر بكفر الشيخ



تعقيم وتطهير مسجد بكفر الشيخ



فتيات تطهرن المساجد بكفر الشيخ