الهند: هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب ولاية لداخ فى منطقة الهيمالايا

وأوضح المركز- حسبما ذكرت قناة (إن دى تى فى) الهندية، اليوم الثلاثاء، أن مركز الهزة الأرضية يقع على بعد 166 كيلومترا شمال بلدة "ليه"، وعلى عمق 105 كيلومترات.

فيما لم ترد بعد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.