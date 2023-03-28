اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الهند: هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب ولاية لداخ فى منطقة الهيمالايا

الثلاثاء، 28 مارس 2023 09:57 ص
الهند: هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب ولاية لداخ فى منطقة الهيمالايا مقياس ريختر ـ صورة أرشيفية
نيودلهى (أ ش أ)

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أعلن المركز الوطنى لعلم الزلازل فى الهند أن هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر ضربت ولاية لداخ فى منطقة الهيمالايا.

وأوضح المركز- حسبما ذكرت قناة (إن دى تى فى) الهندية، اليوم الثلاثاء، أن مركز الهزة الأرضية يقع على بعد 166 كيلومترا شمال بلدة "ليه"، وعلى عمق 105 كيلومترات.

فيما لم ترد بعد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

 والسبت الماضى أعلن مسئولون فى الهند، أن 12 شخصا على الأقل أصيبوا، ودمر 30 منزلا عقب إعصار ضرب قرية "باكينوالا" فى إقليم "البنجاب".

ونقلت قناة "إن دى تى فى" الهندية عن المسئولين قولهم "إن الإعصار تسبب أيضا في تدمير المحاصيل الزراعية"، مشيرة إلى أنه تم نقل القرويين الذين دُمرت منازلهم إلى إحدى المدارس، والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

 

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