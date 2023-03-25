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أعلن مسئولون فى الهند، اليوم /السبت/، أن 12 شخصا على الأقل أصيبوا، وتدمير 30 منزلا عقب إعصار ضرب قرية "باكينوالا" في إقليم "البنجاب".

ونقلت قناة "إن دي تي فى" الهندية عن المسئولين قولهم "إن الإعصار تسبب أيضا في تدمير المحاصيل الزراعية"، مشيرة إلى أنه تم نقل القرويين الذين دُمرت منازلهم إلى إحدى المدارس، والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

يذكرأن، أعلنت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجى الباكستانية، الخميس، عن وقوع زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر ضرب إقليم البنجاب شرقى باكستان، دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجى الباكستانية، فى بيان لها، أن مركز الزلزال كان على عمق 30 كيلومتراً بالقرب من مدينة سرقودها، وشعر به سكان إقليم البنجاب.