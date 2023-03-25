ونقلت قناة "إن دي تي فى" الهندية عن المسئولين قولهم "إن الإعصار تسبب أيضا في تدمير المحاصيل الزراعية"، مشيرة إلى أنه تم نقل القرويين الذين دُمرت منازلهم إلى إحدى المدارس، والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.