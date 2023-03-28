المعهد العالى لتكنولوجيا النقل يكرم الزميل محمد ثروت

كرم المعهد العالى لتكنولوجيا النقل بوردان الكاتب الدكتور محمد ثروت، وذلك ضمن مباردة معاهد فيها ثقافة برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وحضور المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الهيئة للموارد البشرية.

وكان الدكتور محمد ثروت ألقى محاضرة بعنوان "إعداد التقارير الميدانية وعصر البيانات الإعلامية"، تناول فيها عدة محاور من أهمها:

فن التواصل وتنمية المهارات، ودور الذكاء الاصطناعي والمفاهيم المرتبطة في تنمية المجتمع، دور الإعلام التفاعلي في إعداد التقارير الميدانية وتطور خطوات التقارير الميدانية الإعلامية.

فيما أكد المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أهمية دور الشباب في تنمية المجتمع عن طريق تنميته لمهاراتهم، ثم تحدث المهندس طه رجب مدير المعهد موضحا أهمية تأهيل الطلاب لسوق العمل، فى حضور أحمد محمد عبد الرحيم مسئول النشاط الثقافي بوزارة التعليم العالي، والإشراف العام السيد عطا وكيل أول الوزارة رئيس قطاع التعليم، وخيري حسين رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم الفني والطلاب وأحمد أبو المحاسن المدير العام للإدارة العامة لرعاية الطلاب، وحنان عبد الرحمن كبير أخصائيى مشرف عام على إدارة النشاط الثقافي بوزارة التعليم العالي وأسامة صلاح مدير إدارة النشاط الثقافي.