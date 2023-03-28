الكنيست الإسرائيلى يصادق على تمرير الموازنة العامة لعامى 2023-2024

كتب أحمد جمعة

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، أن الكنسيت الإسرائيلي قد صادق بالقراءة الأولى على الميزانية العامة للعام 2023-2024.

وبحسب قناة كان الإسرائيلية، فإن التصويت على الميزانية العامة لإسرائيل التي تقدّم بها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قد تغيّب عنها وزير الأمن المعزول يوآف غالانت.

ويأتى هذا على وقع استمرار الاحتجاجات التى استمرت لما بعد منتصف الليل على "الإصلاحات القضائية" التي تقودها حكومة نتنياهو، وفرقت شرطة الاحتلال في تل أبيب والقدس، مسيرات لأنصار حكومة نتنياهو، ومعارضيها، واعتقلت 23 إسرائيليًا قبل أن تفرج عنهم لاحقًا.

وأعلن نتنياهو مساء أمس الإثنين، عن تجميد مؤقت للإصلاحات التي تسعى حكومته لتمريرها في الكنيست، وذلك خلال الدورة الصيفية للأخير، على أن يتم العمل على تمريرها في الدورة الشتوية بعد أشهر.