اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 مارس 2023 12:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الكنيست الإسرائيلى يصادق على تمرير الموازنة العامة لعامى 2023-2024

الثلاثاء، 28 مارس 2023 11:39 ص
الكنيست الإسرائيلى يصادق على تمرير الموازنة العامة لعامى 2023-2024 الكنيست الإسرائيلى
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، أن الكنسيت الإسرائيلي قد صادق  بالقراءة الأولى على الميزانية العامة للعام 2023-2024.

 

وبحسب قناة كان الإسرائيلية، فإن التصويت على الميزانية العامة لإسرائيل التي تقدّم بها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قد تغيّب عنها وزير الأمن المعزول يوآف غالانت.

 

ويأتى هذا على وقع استمرار الاحتجاجات التى استمرت لما بعد منتصف الليل على "الإصلاحات القضائية" التي تقودها حكومة نتنياهو، وفرقت شرطة الاحتلال في تل أبيب والقدس، مسيرات لأنصار حكومة نتنياهو، ومعارضيها، واعتقلت 23 إسرائيليًا قبل أن تفرج عنهم لاحقًا.

 

وأعلن نتنياهو مساء أمس الإثنين، عن تجميد مؤقت للإصلاحات التي تسعى حكومته لتمريرها في الكنيست، وذلك خلال الدورة الصيفية للأخير، على أن يتم العمل على تمريرها في الدورة الشتوية بعد أشهر.

 

 


الكنيست الإسرائيلي

ميزانيه إسرائيل

حكومه نتنياهو

الحكومه الاسرائيليه

الاحتلال الاسرائيلى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة