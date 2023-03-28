القوى العاملة: ندوات تثقيفية عمالية بمنشآت قطاع خاص بالمنوفية

كتبت آية دعبس

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية بشأن تنظيم ندوة فى مجال عمل الأطفال بمدرسة الصفوة الخاصة بالباجور بمشاركة 44 طفل ، وكذلك ندوة عمالية فى مجال التفتيش والعلاقات والسلامة والصحة المهنية في أحد شركات المنتجات الورقية بالسادات، بمشاركة 33 عامل من عمال الشركة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتواجد المستمر وسط العمال اماكن العمل وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الانتاجية وتكثيف التوعية والتثقيف باحكام قانون العمل والحقوق والواجبات المترتبة عليها.

وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية في تقريره، أنه تم عقد ندوة فى مجال عمل الأطفال بمدرسة الصفوة الخاصة بالباجور بحضور مالك المدرسة محمود عبد العزيز زايد، بحضور 44 طفلا وطفلة، تم خلالها مناقشة مخاطر عمل الأطفال، واثر ذلك على الطفل والمجتمع ككل ، وماهى الطرق الوقائية لذلك وماهى المهن المحظورة لعمل الطفل حاضر خلالها : عماد سعيد مدير ادارة الرعاية ، وكريستينا ابراهيم مدير وحدة المرأة والطفل، وجيهان عبد المنصف مصطفى مديرة ادارة عمل الباجور .

وأضاف مدير المديرية، أنه في ذات السياق وتحت اشراف محمود فتحى مدير منطقه عمل السادات ، ومحمود حميدة مدير مكتب العلاقات بالسادات،وسعيد عنتر مفتش العمل، نٌظمت ندوة عمالية فى مجال التفتيش والعلاقات والسلامة والصحة المهنية، وذلك بحضور المدير المسؤول عماد محمد حامد ، وتم مناقشه دور القوى العاملة فى تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الانتاجية ، كما تم التطرق إلى شرح اهداف التفتيش ودوره و مواعيد العمل والإجازات وحقوق وواجبات العمال وصاحب العمل والحد الأدنى للأجور والتعرف على ماتقوم به مكاتب العلاقات والتفتيش والسلامة والرد على جميع الاستفسارات من العمال .