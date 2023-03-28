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القاهرة الإخبارية: مجلس الشيوخ الأمريكي يعقد جلسة استماع بشأن أزمة القطاع المصرفي

الثلاثاء، 28 مارس 2023 09:55 م
القاهرة الإخبارية: مجلس الشيوخ الأمريكي يعقد جلسة استماع بشأن أزمة القطاع المصرفي مجلس الشيوخ الأمريكى
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن مجلس الشيوخ الأمريكي يعقد اليوم جلسة استماع بشأن أزمة القطاع المصرفي.

وفى وقت سابق صرّح رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ مارك وارنر، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدعم بشدة مشروع القانون بشأن إمكانية فرض حظر على استخدام شبكة "تيك توك" الاجتماعية في البلاد.

وقال في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز "عندما سئل عن دعم الإدارة الأمريكية لمبادرة حظر "تيك توك": "أعتقد أن البيت الأبيض يدعم بشدة هذا القانون".

وأضاف وارنر أيضًا أن هذه الشبكة الاجتماعية لا تشكل تهديدًا فقط من حيث سلامة البيانات الشخصية للمستخدمين في أمريكا، بل يمكن أن تكون أيضًا وسيلة للتأثير المعلوماتي على الأمريكيين من قبل بكين.


مجلس الشيوخ

أمريكا

القطاع المصرى

القاهره الاخباريه

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