عضو بمجلس الشيوخ الأمريكى: إدارة بايدن تؤيد حظر شبكة "تيك توك"

وكالات

صرّح رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ مارك وارنر، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدعم بشدة مشروع القانون بشأن إمكانية فرض حظر على استخدام شبكة "تيك توك" الاجتماعية في البلاد.

وقال في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز "عندما سئل عن دعم الإدارة الأمريكية لمبادرة حظر "تيك توك": "أعتقد أن البيت الأبيض يدعم بشدة هذا القانون".

وأضاف وارنر أيضًا أن هذه الشبكة الاجتماعية لا تشكل تهديدًا فقط من حيث سلامة البيانات الشخصية للمستخدمين في أمريكا، بل يمكن أن تكون أيضًا وسيلة للتأثير المعلوماتي على الأمريكيين من قبل بكين.