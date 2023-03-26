اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 مارس 2023 07:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

عضو بمجلس الشيوخ الأمريكى: إدارة بايدن تؤيد حظر شبكة "تيك توك"

الأحد، 26 مارس 2023 07:16 م
عضو بمجلس الشيوخ الأمريكى: إدارة بايدن تؤيد حظر شبكة "تيك توك" الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صرّح رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ مارك وارنر، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدعم بشدة مشروع القانون بشأن إمكانية فرض حظر على استخدام شبكة "تيك توك" الاجتماعية في البلاد.
 
وقال في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز "عندما سئل عن دعم الإدارة الأمريكية لمبادرة حظر "تيك توك": "أعتقد أن البيت الأبيض يدعم بشدة هذا القانون".
 
وأضاف وارنر أيضًا أن هذه الشبكة الاجتماعية لا تشكل تهديدًا فقط من حيث سلامة البيانات الشخصية للمستخدمين في أمريكا، بل يمكن أن تكون أيضًا وسيلة للتأثير المعلوماتي على الأمريكيين من قبل بكين.
 

بايدن

تيك توك

الصين

أمريكا والصين

إدارة بايدن



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة