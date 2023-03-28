العثور على جثة مجهولة لشاب بجوار كوبرى في فايد بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة فايد لكشف غموض العثور على جثة لشاب مجهولة بجوار كوبرى العمدة بدائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، وجارى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة شاب ثلاثينى بجوار كوبرى العمدة بمركز فايد. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث مركز شرطة فايد إلى مكان البلاغ حيث تم العثور على جثة مجهولة لشاب بجوار كوبرى العمدة دائرة المركز.

وجارى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وتكثف الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة فايد من جهودهم لكشف لغز العثور على جثة الشاب وتحديد هويته والقبض على مرتكب الواقعة.