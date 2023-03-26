العثور على جثة شخص ملقاة داخل عقار تحت الإنشاء في الشرقية

الشرقية فتحية الديب

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شخص داخل عقار تحت الإنشاء بالمجاورة السادسة بمدينة العاشر من رمضان، وبه إصابة بالرأس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار لإجراء الصفة التشريحية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد من قسم أول العاشر من رمضان، بالعثور على جثمان" جمال و م" 55 عاما مقيم العاشر من رمضان، جثة هامدة بعقار تحت الإنشاء بالمجاورة 6، وتبين وجود إصابات بالجثة نتيجة الضرب بآلة حادة على الرأس.

تم نقل الجثمان من قبل مرفق الاسعاف الى مشرحة مستشفى الأحرار التعليى، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة الجثمان وتشريحه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والاداة المستخدمة فيها.

فيما أصيب زوجين ونجليهما بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة بخارية، طريق ميت جابر نطاق مركز بلبيس محافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلقي الإسعافات الأولية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة بخارية بطريق قرية ميت جابر، مركز بلبيس مما أسفر عن إصابة " أحمد غ ال " 40 سنة وزوجته " فتحية ف " 40 سنة ونجليهما " أحمد" 9 سنوات و" يوسف" 7 سنوات بإصابات متنوعة.

جرى الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المصابين الى مستشفى بلبيس المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.