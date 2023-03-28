"الطمع القاتل".. أحمد خسر فلوس معاشه أملا فى أموال الفائدة

كتب أحمد حسني

سلسلة جديدة تحت عنوان "الطمع القاتل" نقدمها فى شهر رمضان نروى لكم فيها قصص واقعية من ضحايا المستريحين، ما بين هنا وهناك ووعود بالثراء الفاحش السريع، يقع الضحايا الذين يرون قصصهم بعقول ضائعة ومشاعر لا توصف على ضياع "شقى العمر".

فمهما تم القبض على المحتالين ونُشرت قصصهم، لا يزال هناك محتالين جدد يستطيعون أن يصلو إلى قلبو المجني عليهم بكلام معسول ووعود واهية تقودهم لعنان السماء ثم تهبط بهم إلى الأرض السابعة.

الحلقة السادسة

يقول أحمد عبد العزيز، أحد ضحايا مستريح الشرقية، إنه خرج على المعاش بعد 28 عاما من الخدمة، ودفع المبلغ الذى تحصل عليه نظير إنهاء خدمته والمقدر بـ 100 ألف جنيه كاملا، مستطرداً: "دفعت كل اللى حيلتى مكأفأة نهاية الخدمة كلها للمستريح، بيتى صغير قاعد في شقة صغيرة قولت أجدد بيتى بفلوس الاستثمار، ملحقتش أعمل حاجة".