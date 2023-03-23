"الصرف الصحى بالإسكندرية" ترفع حالة الطوارئ استعدادا للأمطار فى ثانى أيام رمضان

وأعلنت شركة الصرف الصحى، على توقف الإجازات وبدل الراحات لجميع القطاعات والإدارات المعنية لحين انتهاء فترة عدم الاستقرار وتنتشر السيارات والبدالات، فيما تستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق، وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع أولا بأول، والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية.

وشدد "نافع"، علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا، وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.