السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى الحشيش بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهمين "م.ع" و"ع.ح" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامهما بالاتجار فى الحشيش بدائرة مركز المراغة بسوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.