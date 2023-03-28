اليوم السابع
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السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى الحشيش بسوهاج

الثلاثاء، 28 مارس 2023 01:58 م
السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى الحشيش بسوهاج مجمع محاكم سوهاج -أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهمين "م.ع" و"ع.ح" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامهما بالاتجار فى الحشيش بدائرة مركز المراغة بسوهاج.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.
 
وتعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المراغة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش المخدر وترويج بضاعتهما على زبائنهما، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من قطع الحشيش، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.

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