السجن 5 سنوات لعامل بتهمة أحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم " ك.ص.ح" عامل بالسجن 5 سنوات لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "ك.م" بدائرة مركز المراغة.



صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.



تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المراغة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه مفاده قيام المتهم بإطلاق النار عليه من سلاح إلى بسبب خلافات بينهما كما أسفر عن إحداث عاهة مستديمة له بنسبة 15% وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.





كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "ا.ف.ا" بالسجن 7 سنوات لاتهامه بضرب المجنى عليه "م.ف" حتى لقى مصرعه بدائرة مركز المراغة.تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المراغة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد مصرع المجنى عليه أثر التعدى عليه بالضرب بسلاح من قبل المتهم بسبب خلافات بينهما وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، وبعد أيام توفى المجنى عليه متأثرا بإصابته.



وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليه النيابة تهمة ضرب أفضى إلى موت وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.