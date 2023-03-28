الرئيس السيسي يهنئ ناميبيا بذكرى يوم الاستقلال

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور هاجي جينجوب رئيس جمهورية ناميبيا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال .



كما أوفد الرئيس السيسي ، محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية ناميبيا للتهنئة بهذة المناسبة .