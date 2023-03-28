اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 مارس 2023 03:08 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يهنئ ناميبيا بذكرى يوم الاستقلال

الثلاثاء، 28 مارس 2023 03:07 م
الرئيس السيسي يهنئ ناميبيا بذكرى يوم الاستقلال الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور هاجي جينجوب رئيس جمهورية ناميبيا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال .


كما أوفد الرئيس السيسي ، محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية ناميبيا للتهنئة بهذة المناسبة .


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مصر

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