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الداخلية تأذن لـ42 شخصا بالتجنس بجنسيات أجنبية.. الأسماء

الثلاثاء، 28 مارس 2023 09:40 ص
الداخلية تأذن لـ42 شخصا بالتجنس بجنسيات أجنبية.. الأسماء وزارة الداخلية- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ 84 شخص بالتجنس بالجنسيات الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف التالية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.
 
 يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
 
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كشف بالأسماء 
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كشف بالأسماء 
 

 


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