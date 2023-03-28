اليوم السابع
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الخارجية الأمريكية تدعو الفرقاء فى كينيا إلى ضبط النفس

الثلاثاء، 28 مارس 2023 10:36 م
الخارجية الأمريكية تدعو الفرقاء فى كينيا إلى ضبط النفس وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وكالات

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دعت الولايات المتحدة، الثلاثاء، كل الفرقاء في كينيا، إلى ضبط النفس واحترام الحق في التظاهر السلمي في خضم تحركات احتجاجية تنظّمها المعارضة، على الرغم من حظر تفرضه السلطات تحوّل إلى قمع عنيف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل في تصريح للصحفيين "نشجّع القادة السياسيين، والمحتجين، وكل الأحزاب على نبذ العنف والخطاب التهديدي الذي يمكن أن يحرّض على العنف". وتابع: "ندعو قوات الأمن إلى ممارسة ضبط النفس في حماية السلامة العامة والممتلكات".

وشدّد المتحدّث على أنّ "حقوق حرية التعبير وتشكيل الجمعيات والتجمّع السلمي هي مبادئ أساسية للديمقراطية".

وكان زعيم المعارضة رايلا أودينجا، دعا إلى تنظيم احتجاجات كل يوم اثنين وخميس، متهماً الرئيس وليام روتو بسرقة انتخابات العام الماضي، وعدم التصدي لارتفاع كلفة المعيشة.


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