الاستعداد للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر وتجهيز المعاهد لاعتماد الجودة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

عقد الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية؛ اجتماعاُ بقيادات ديوان المنطقة، بحضور الدكتور عادل عبدالصمد، مدير عام منطقة وعظ كفرالشيخ؛ لبحث التجهيزات والاستعدادات لإقامة احتفالية المنطقة بذكرى تأسيس الجامع الأزهر الشريف، والمقرر إقامتها بمدرج ديوان المنطقة الأزهرية بكفرالشيخ، غداً يوم الأربعاء ،الموافق السابع من رمضان 1444هـ،وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً.



كما التقى الدكتور عبدالناصر شهاوى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية؛ بمنسقى معاهد الجودة على مستوى المنطقة، وأعضاء الدعم الفنى للجودة بالإدارت، لمناقشة مردود زيارات وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للمعاهد المرشحة لاعتماد الجودة.



ونوه رئيس المنطقة على ضرورة الاستعداد مبكراً وأخذ خطوات استباقية لتجهيز المعاهد وذلك قبل زيارات الإعتماد بفترات كبيرة، مع الإهتمام بأمور ترشيحات المعاهد بشكل أكثر جدية في المعايير وبمشاركة كافة أطراف العملية التعليمية.



وطالب رئيس المنطقة الحضور بضرورة إعداد تقارير دورية مفصلة من كافة المنسقين بمعاهد الجودة على مستوى المنطقة، وذلك حول كافة احتياجات المعهد والمعوقات التي قد تواجهها، مع ذكر كافة الأمور التفصيلية التي تخص العملية التعليمية بالمعهد، ويكون العرض على فضيلته شخصياً كل خمسة عشر يوماً.



وحث رئيس المنطقة الحضور على أهمية الحفاظ عل هذه النجاحات، مشيراً لهم بأنهم أعين المنطقة في أماكنهم، وأن هذه أمانة سيسأل عنها الجميع، نظراً للتكاليف التي يقوم بتخصيصها الأزهر الشريف بالتعاون مع المؤسسات الأخرى بالدولة وذلك بتوفيرها من المال العام لجعل هذه المعاهد ذات جودة ويحتذى بها، فلابد أن يتكاتف ويتعاون الجميع للحفاظ على رونق وجودة المعاهد التي تم اعتمادها.



استعداد ازهر كفر الشيخ للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الازهر



الحضور اثناء مناقشة الاستعدادلت للاحتفال بذكرى تأسس الازهر







