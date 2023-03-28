اليوم السابع
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الاحتفال السنوى بذكرى تأسيس الجامع الأزهر بقصر ثقافة الإسماعيلية غدًا الأربعاء

الثلاثاء، 28 مارس 2023 10:38 م
الاحتفال السنوى بذكرى تأسيس الجامع الأزهر بقصر ثقافة الإسماعيلية غدًا الأربعاء الجامع الأزهر
الإسماعيلية - صبرى غانم

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تنظم  منطقة الإسماعيلية الأزهرية غدًا الأربعاء بقاعة قصر ثقافة الإسماعيلية احتفالية دينية كبرى بمناسبة مرور ثلاثة وثمانون وألف من الهجرة على تأسيس الجامع الأزهر وذلك فى ضوء قرار فضيلة الإمام الاكبر الدكتور  أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين بشأن الاحتفال السنوى بذكرى تأسيس الجامع الأزهر الموافق (السابع من رمضان) من كل عام.
 
وقال محمد شومان، المسئول الإعلامى لبوابة الأزهر الشريف الإلكترونية بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية إن برنامج الاحتفال يشمل على تقديم الاحتفال وقرآن كريم ثم السلام الوطنى وكلمة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف مسجلة فيديو ثم كلمة فضيلة الدكتور أحمد بيومى مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية عن دور الأزهر الشريف فى تعليم أبنائه المصريين من الطلاب والطلاب الوافدين.
 
ثم كلمة  فضيلة الدكتور محمد المتولى فاضل أستاذ الحديث ووكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر فرع بورسعيد عن الأزهرالشريف وعلماؤه ودورهم فى نشرالعلم ثم عرض داتا شو عن الأزهر الشريف فضيلة الشيخ أشرف السعيد مدير عام الوعظ والإعلام الدينى ورئيس لجنة الفتوى بالإسماعيلية عن دور الأزهر فى الدعوة وفى لجان المصالحات ووحدات لم الشمل ولجان الفتوى.
 
وكلمة الواعظة عزة السيد صالح الواعظة بمنطقة وعظ الإسماعيلية عن دور الأزهر فى دعم المرأة ثم فقرة من إعداد المنطقة الأزهرية بالتعاون مع إدارة الوعظ بالمنطقة عن الإنجازات الأزهرية المشتركة ثم كلمة بيت العائلة المصرية والكنيسة للقس بنيامين مزيد راعى كنيسة بيشوى عن بيت العائلة ودوره فى المحافظة والتعاون بين الأزهر والكنيسة عامة وفى المحافظة خاصة .
 
ثم كلمة الشيخ ممدوح الدالى ممثل إدارة الرواق الأزهرى بالمنطقة عن دور أروقة الأزهر فى نشر العلوم العربية وتحفيظ القرآن الكريم وتعليم أحكامه عبرالتاريخ ثم كلمة اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية عن التعاون المشترك بين الأزهر والمحافظة.
 
وفى نهاية الاحتفال يقوم اللواء محافظ الإسماعيلية وفضيلة الدكتور أحمد بيومى مدير عام المنطقة الأزهرية بتكريم السيدة إنتصار أحمد محمد كساب الفائزة فى مسابقة دور الأزهر فى حفظ الدين والوطن.

الاسماعيلية

قصر ثقافة الاسماعيلية

الأزهر الشريف

أحمد الطيب



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