الإحصاء: مصر سجلت أعلى متوسط للإشعاع الشمسى فى مصر 30.9 ميجا جول/ م2 بالغردقة

كتب: مدحت عادل

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلى متوسط شهري لكمية الإشعاع الشمسي الكلى في مصر خلال عام 2021، حيث كانت فـي شهـر يونيو، وبلغ 30.9 ميجا جول/ م2 في محطة الغردقة، ثم 30.5 ميجا جول/ م2 وكان ذلك في محطة الخارجة، وفي محطة رصد الفرافرة 30.1 ميجا جول/ م2.

وقالت البيانات، إن أعلى متوسط شهري لدرجة الحرارة العظمى في مصر خلال عام 2021 كان 43 درجة مئوية، وذلك في شهر يوليو في محطة أسوان بينما لدرجة الحرارة الصغرى بلغ 33.6 درجة مئوية وذلك في شهر أغسطس في محطة حلوان كما سجلت محطة دمياط أعلى متوسط شهري للرطوبة النسبية في مصر خلال عام 2021 حيث بلغ 76% وكان ذلك في شهر نوفمبر.

وحققت مصر المركز رقم (21) في مؤشر أداء تغير المناخ لعام 2022 متقدمة بذلك عن جنوب أفريقيا التي حققت المركز 39 وعن تركيا التي حققت المركز 41، والولايات المتحدة الأمريكية والتي حققت المركز 55.