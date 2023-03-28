اعرف حركة الطيران بـ"مرسى علم الدولى" وعدد الرحلات الأوروبية الوافدة اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم الثلاثاء، 16 رحلة طيران دولية أوروبية مختلفة، تقل علي متنها قرابة 2500 راكب من جنسيات مختلفة، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول لأرض المهبط حتى الفنادق المختلفة.

وتبين من جداول التشغيل اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يستقبل المطار 16 رحلة طيران من 119 رحلة تصل خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تطبيق الاجراءات الاحترازية والامنية لهم عند دخولهم ونقلهم للفنادق.

كما وضحت جداول التشغيل، أن اليوم تصل 4 رحلات من المطارات الالمانية، ورحلة من التشيك، واخرى من سويسرا ومثلها من بلجيكا، ورحلة من لكسمبورج، واخرى من المجر، ورحلتين من ايطاليا، و4 من بولندا.

يذكر أن مدينة مرسى علم تتميز بطبيعة خلابة وشواطئ رملية وشعااب مرجانية نادرة وأعداد كبيرة من الكائنات البحرية النادرة وكذلك الدوجونج المسمى بعروس البحر والسلاحف المختلفة.