مطار مرسى علم الدولى يستقبل سائحين من ألمانيا وإيطاليا والتشيك وبولندا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الاثنين، 5 رحلات طيران دولية أوربية مختلفة، تقل على متنها قرابة 1000 راكب من جنسيات مختلفة، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول إلى أرض المهبط حتى الفنادق المختلفة.

وتبين من جداول التشغيل اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن يستقبل المطار 5 رحلات طيران من 119 رحلة تصل خلال الأسبوع بداية من أول أمس السبت حتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية لهم عند دخولهم ونقلهم للفنادق.

كما أوضحت جداول التشغيل، أن اليوم تصل رحلتين من المطارات الألمانية المختلفة، ورحلة من مطار ميلانو الإيطالى، وأخرى من العاصمة التشيكية براغ وأخرى داخلية قادمة من مطار القاهرة الدولى.