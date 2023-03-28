اعتقال طالب فى البرازيل بعد طعن معلمته بسكين وإصابة 4 آخرين

فاطمة شوقى

قتل طالب يبلغ من العمر 13 عامًا معلمته بسكين، وأصاب أربعة أشخاص آخرين داخل مدرسة في مدينة ساو باولو البرازيلية، وفقًا للحكومة الإقليمية.

وأشارت صحيفة "فولها دى ساو باولو" البرازيلية، إلى أنه تم القبض على الطالب الذى قام بقتل معلمته فى مدرسة Thomazia Montoro، التى تدعى إليزابيث تينيريرو، والتى تبلغ من العمر 71 عاما، وتعرضت لطعن قاتل فى ظهرها ورأسها، وفقًا لصور التقطتها كاميرات المراقبة بالمدرسة.

وأوضحت أنها تم نقلها فى حالة خطيرة الى المستشفى، ولكنها لم تستطع المقاومة وتوفيت، كما أصاب الشاب 4 أشخاص آخرين منهم ثلاثة معلمين وطالب، بجروح ، بحسب المعلومات الرسمية.

وفتحت الشرطة البرازيلية تحقيقا لتوضيح دوافع الهجوم، وبحسب شهود عيان نقلتهم وسائل إعلام محلية ، فقد تشاجر الشاب الأسبوع الماضي مع بعض الطلاب ،وكذلك بعض المعلمين .

وأعرب حاكم ساو باولو، تاريثيسو دى فريتاس ، الذى يقوم بجولة فى اوروبا بحثا عن استثمارات جديدة للمنطقة، عن أسفه لهذا الحادث العنيف، قائلا على احدى صفحاته على الشبكات الاجتماعية "ليس لدي كلمات للتعبير عن حزني لأخبار الهجوم على الطلاب والمعلمين في مدرسة Thomazia Montoro الحكومية. تم بالفعل القبض على المراهق البالغ من العمر 13 عامًا وتركز جهودنا على مساعدة الجرحى والعناية بهم.

في 25 نوفمبر الماضى، قتل طالب يبلغ من العمر 16 عامًا أربعة أشخاص في هجومين متتاليين على مدرستين قريبتين في أراكروز بولاية إسبيريتو سانتو الجنوبية الشرقية.

وقبل شهرين ، قام رجل مسلح بمسدس وسكاكين بغزو مدرسة مدنية عسكرية وقتل طالبًا معاقًا في ولاية باهيا الشمالية الشرقية.

وبالمثل ، في 13 مارس 2019 ، دخل طالبان سابقان مدرسة في مدينة سوزانو ، على بعد حوالي 60 كيلومترًا من ساو باولو ، وقاموا بقتل خمسة طلاب وعاملين ، وترك عشرات الجرحى ، قبل أن يغادر كلاهما.