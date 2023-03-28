إصابة 6 فلسطينيين بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال لمخيم "عقبة جبر" بأريحا

أ ش أ

أصيب 6 فلسطينيين، بينهم طفل، بالرصاص، الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم "عقبة جبر" جنوب مدينة أريحا، شرق الضفة الغربية المحتلة.



واقتحمت قوات الاحتلال المخيم وحاصرت منزل مواطن قبل أن تعتقله، وهو والد لشهيدين، وقالت مصادر في مستشفى أريحا الحكومي إن 4 مواطنين بينهم طفل أصيبوا بالرصاص الحي، فيما أصيب آخرون بالرصاص المطاطي، معظمهم في المناطق السفلية.



وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة طفل وشاب بالرصاص الحي. وسبق اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، دخول قوات خاصة "مستعربون" للمخيم.