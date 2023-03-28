إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم لحظة الإفطار بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب زوج وزوجته وطفلهما بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم السيارة التى يستقلونها بالرصيف على طريق الضبعية سرابيوم لحظة انطلاق مدفع الإفطار، وتم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

وتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود إخطار بتصادم سيارة ملاكى رقم 9126 ط ه ب مصر بالرصيف على طريق سرابيوم الترعة الضبعية امام مشروع الضبعية دائرة مركز الإسماعيلية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة كلا من نجلاء فتحى حسن محمد 25 عاما، مقيمة بحى السلام مصابة جرح قطعى 6 سم بالجانب الأيمن من الوجه، مع جرح قطعى 4 سم بالجبهة، وزوجها السيد جمال محمد أحمد 35 سنة، مقيم بحى السلام مصاب بجرح قطعى 8 سم بالجانب الأيمن من الوجه، مع جرح قطعى 4 سم بالجبهة، وشهد السيد جمال أحمد 6 أعوام مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وشقيقها محمد السيد جمال أحمد 5 أعوام مصاب بسحجات وكدمات بالجسم.