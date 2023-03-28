إصابة شخصين فى مشاجرة بإحدى قرى المنيا

أصيب شخصين فى مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين طرفين بعزبة تابعة لمركز المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيره، بعزبة البكل، بمركز المنيا. وتسببت المشاجرة فى إصابة كلا من " م ، ا ، ع "29 سنة" ، و " ه ، م ، ع " 25 سنة" ، لا يعملان من بمركز المنيا، وتم نقل المصابين الي مستشفي المنيا العام للعلاج وتم القبض والتحفظ علي طرفي المشاجرة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادثى انقلاب تروسيكل ودراجة بخارية أحدهما بمركز مطاى والأخر ببنى مزار شمال المحافظة، وقد أسفر الحادثين عن إصابة 3 أشخاص تم نقلهم للمستشفى العام لتلقى العلاج اللازم، وأفادت التحريات الأولية أن الطريق الصحراوى الغربى، شهد انقلاب تروسيكل أمام مدخل قرية برطباط، ما أسفر عن إصابة شخصين وتم نقلهما إلى مستشفي العدوة للعلاج.

كما شهد الطريق الدائرى أمام مدينة بني مزار انقلاب دراجة بخارية مما أدى إلى إصابة شخص، تم نقله لمستشفي مطاي للعلاج، وتم التحفظ علي المركبتين وتولت النيابة العامة التصرف.