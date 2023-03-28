إصابة شاب بطعنة نافذة في البطن نتيجة خلافات سابقة في الدقهلية

أصيب شاب في العقد الثاني من العمر بطعنه نافذة في البطن، نتيجة خلافات سابقة مع آخر في قرية ميت تمامة مركز منية النصر بالدقهلية.

وتلقي مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من مدير البحث الجنائي بورود إشارة من مأمور مركز شرطة منية النصر، بورود إشارة من إدارة المستشفيات بوصول يسري. ف. س، 19 عام، مقيم قرية ميت تمامة، إدعاء طعنة نافذة بالبطن.

وإنتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة منية النصر إلي مكان البلاغ محل الواقعه، وبالفحص تبين إصابة المجني علية يسري، س، ف، نتيجة تراشق في الألفاظ مع السيد. ا. م، 19 عام، إمتدت لنشوب مشاجرة قام علي إثرها الجاني بإستخدام سلاح أبيض سكين، وقام بطعن المجني علية طعنه نافذة في البطن نقل علي إثرها لمستشفي منيه النصر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تحرر عن ذلك محضر بالواقعة وتحويلة للنيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.