وذكرت الهيئة -في بيان، اليوم، أوردته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- "خلال اليوم الماضي، شنت القوات الروسية 24 ضربة جوية، و12 ضربة صاروخية، و55 هجومًا من طراز ميلرز.. تواصل روسيا تجاهل قوانين وأعراف الحرب".

وأضافت أن القوات الروسية تركز جهودها الرئيسية على العمليات الهجومية في اتجاهات ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا، كما تستمر أشرس المعارك على باخموت وأفدييفكا ومارينكا، مشيرة إلى أن بفضل الإجراءات الاحترافية والمنسقة، صدت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية 62 هجومًا في الاتجاهات المشار إليها خلال اليوم الماضي.

وفى سياق متصل أعلن الجيش الأوكراني اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 171 ألفا و730 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.