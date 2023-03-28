الدفاع الروسية: مقتل 620 جنديا أوكرانيا ومرتزقا على 5 محاور قتال

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية الاثنين مقتل نحو 620 من الجنود الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب على خمسة محاور قتال أساسية خلال آخر 24 ساعة.



وقال المتحدث باسم الوزارة الفريق إيجور كوناشينكوف - في إيجاز صحفي نقلته "روسيا اليوم" الإخبارية - إن القوات الأوكرانية خسرت 65 جنديا على محور كوبيانسك، و85 جنديا على محور كراسني ليمان، وأكثر من 400 جندي ومرتزق أجنبي على محور دونيتسك، و40 جنديا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، و30 جنديا على محور خيرسون.



وأشار إلى أن الخسائر الأوكرانية على المحاور المذكورة شملت مدفعا ذاتي الحركة بولندي الصنع، ومدفعي هاوتزر ذاتي الحركة "أكاتسيا" و"جفوزديكا"، واثنين من مدافع هاوتزر D-20 وآخرين من طراز D-30، وراجمة صواريخ "جراد"، علاوة على عدد من المدرعات والمركبات العسكرية الأخرى.



ولفت إلى أن القوات الروسية دمرت 13 طائرة أوكرانية بدون طيار في مناطق متفرقة، و93 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 107 مناطق، ومستودع ذخيرة تابع للواء الدفاع الإقليمي 103 في منطقة خاركوف، وأسقطت مروحية من طراز "مي-8" في منطقة زابوروجييه.

ومن جانب آخر، أعلن عمدة مدينة جورلوفكا في دونيتسك الشعبية إيفان بريخودكو، أن القوات الأوكرانية قصفت مصنعا للكيماويات في المدينة.



وأضاف بريخودكو - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين أن القصف أصاب وحدة إنتاج حامض النتريك في المصنع، مشيرا إلى تضرر ورش أخرى بالمصنع جراء القصف الأوكراني.



وفي السياق ذاته، أعلنت سلطات دونيتسك، مقتل مدني جراء قصف أوكراني على منطقة كالنسكي.



وأشارت السلطات إلى أن قوات كييف قصفت المنطقة بصواريخ هيمارس الأمريكية وأن أحدها سقط بالقرب من مستشفى للأطفال بالمنطقة.