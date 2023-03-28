اليوم السابع
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أميك: بيع 5 آلاف و379 مركبة خلال يناير 2023

الثلاثاء، 28 مارس 2023 03:00 ص
أميك: بيع 5 آلاف و379 مركبة خلال يناير 2023 صورة أرشيفية للسيارات
كتبت : أمانى سمير

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كشف آخر تقرير صادر من "أميك"، مجلس معلومات سوق السيارات، وجود انخفاض في مبيعات السيارات خلال شهر يناير 2023، بنسبة تجاوزت 74%،  حيث أوضح التقرير أن مبيعات السيارات الملاكي والباصات وسيارات النقل قد سجلت بيع حوالي 5,379 وحدة فقط في يناير 2023 .

 

وقد تراجعت مبيعات السيارات الملاكي خلال يناير 2023 بنسبة قدرت بنحو 79.9% مسجلة بيع حوالي 3,429 سيارة في يناير 2023 .

 

كما سجلت مبيعات الحافلات، خلال يناير2023، وفقًا لتقرير أميك حوالي 1,327 حافلة بنسبة 39% في يناير 2023 ، فيما سجلت مبيعات الشاحنات بيع حوالي 1,140 شاحنة خلال يناير 2023  ، بنسبة قدرت بنحو  61.5 % .


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