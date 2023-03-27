7 أطعمة مليانة بروتين.. يجب أن تكون على مائدة الإفطار والسحور فى رمضان

كتبت ميرفت رشاد

أكدت الأبحاث ، أن تناول الأطعمة الغنية بالبروتين يمكن أن يحسن صحتك بشكل عام ، حيث يلعب البروتين دورا مهما في الجسم، سواء كان اكتساب العضلات أو إنقاص الوزن أو التعافي من إصابة ، ويسعى الجميع في الحصول على احتياجاته من البروتين يوميا، هناك العديد من الأطعمة التي تساهم بالبروتين في نظامنا الغذائي ، بخلاف اللحوم ، وإليك قائمة يمكن إضافتها على مائدة إفطارك أو سحورك في شهر رمضان الكريم ، وفقا لما نشره موقع " eatingwell".



1. الزبادي اليوناني أفضل الوجبات في السحور يحتوي نصف كوب من الزبادي اليوناني على حوالي 11 جرامًا من البروتين ، يعتبر مكونًا مفيدًا لإضافة البروتين إلى وجباتك.



2. البيض

تحتوي بيضة واحدة على حوالي 6 جرامات من البروتين ، لذلك قد ترغب في تناول اثنتين لإضافة 12 جرامًا من البروتين، تعد إضافة البيض إلى نمط الأكل الخاص بك طريقة صحية وبأسعار معقولة للحصول على دفعة من البروتين والتغذية.



3. زبدة الفول السودانى

تضيف ملعقتان كبيرتان من زبدة الفول السوداني 8 جرامات من البروتين إلى وجبتك ، مما يعني أنك ستحصل على المزيد من البروتين ، بالإضافة إلى الدهون النباتية الصحية.



4. بذور الشيا

تحتوي 4 ملاعق كبيرة من بذور الشيا على حوالي 10 جرامات من البروتين، بالإضافة إلى أنها غنية بالألياف وعند تناولها في وجبة السحور سوف تشعر بامتلاء المعدة لفترة طويلة ، يمكن إضافتها لبعض الأطعمة أو العصائر .



5. الجبن القريش

يحتوي ثلث كوب من الجبن القريش على حوالي 9 جرامات من البروتين ، على الرغم من أنه قد لا يكون الطعام الأكثر روعة في ثلاجتك ، إلا أن الجبن القريش يعد شيئًا رائعًا في متناول اليد للمساعدة في زيادة تناول البروتين يوميا



6. العدس

يحتوي نصف كوب من العدس على حوالي 9 جرامات من البروتين، ويعد وجبة مثالية على مائدة الإفطار ، فالعدس من البقوليات اللذيذة المليئة بالبروتين والمواد المغذية الأخرى مثل الحديد والبوتاسيوم والفولات والألياف .



7. منتجات الحبوب الكاملة

شريحتان من خبز الحبوب الكاملة تحتويان على حوالي 11 جرامًا من البروتين ، ويحتوي كوب واحد من المكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة على 9 جرام بروتين، يمكن أن يساعدك ذلك في إضافة الألياف والعناصر الغذائية والبروتين مقارنة بمنتجات الحبوب المكررة.