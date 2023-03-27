‫تعرف على أهم التوصيات الزراعية اليوم من رئيس مركز معلومات المناخ

كتبت أسماء نصار

يسود اليوم طقس ربيعي طبيعي مائل للصيف نهاراً شتوي بارد ليلاً وهدوء الرياح، ونشاط محدود للرياح شمال الدلتا ظهراً ثم هدوءها أول الليل واستمرار الانخفاض في الحرارة ليلاً أقل من المعدل .

وأوضح الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ ب وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، أن الفرق بين النهار والليل سيزيد، وهذا معناه زيادة التذبذبات الحرارية .

وأضاف فهيم أن الأجواء مشمسة إجمالًا يتخللها ظهور قليل للسحب المنخفضة شمالًا والمرتفعة جنوبًا.

وحول أهم التوصيات والاحتياطات:

1- يمكن إجراء ري القمح اليوم مع إضافة البوتاسيوم مع الري .

2- يمكن إجراء الرشات المؤجلة لتحسين معدلات الامتصاص والنمو .

3- استمرار تأجيل زراعة محاصيل العروة الصيفية الحساسة للبرودة الشديدة "فول سوداني – صويا – عباد شمس – ذرة – لب".

4- الاستعداد لموجات من الأجيال الأولى لكثير من الآفات الحشرية "ديدان البراعم – وديدان الثمار – المن – التربس " والاكاروسات وبعض أمراض التذبذبات مثل الندوات "المبكرة والتبقع البني على البطاطس والطماطم - لفحة الساق الصمغية على القرعيات – البياض الدقيقي على المانجو ".

5- عدم استعجال تكشيف بلاستيك الانفاق "باذنجان - فلفل - كنتالوب - بطيخ" والعمل على زيادة ساعات التهوية نهاراً .

6- للتأكيد مرة تانية .. هذه الأجواء الباردة هذه الأيام وتحولها إلى أجواء دافئة او حارة "خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل يعني بعد أيام قليلة" سوف تسبب مشاكل كثيرة لأشجار الفاكهة اللى مرحلة تزهير واخصاب وعقد "مانجو – زيتون – عنب – تفاح – برقوق – كمثرى – نخيل ".