وذكرت وكالة أنباء البحرين أن ذلك جاء خلال زيارة ولي العهد البحرينى لعدد من المجالس الرمضانية، حيث أكد أن مملكة البحرين مستمرةٌ في تنفيذ الخطط وتبنّي البرامج التي تعزز مسارات التنمية، مشيرا إلى أهمية المشروعات الاستثمارية بمشاركة وتعاون القطاعين العام والخاص وتعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة التي دخلت مراحل متطورة غير مسبوقة بما يدعم كل القطاعات التنموية.