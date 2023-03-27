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أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحرينى رئيس مجلس الوزراء، أن ما يمر به العالم من حالة عدم استقرار ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي، وخلق تحدياتٍ للجميع، مشيرا إلى أن مملكة البحرين خرجت من التحديات أقوى مما كانت عليه وحوّلتها إلى فرصٍ حقيقية للإنجاز المتميز.