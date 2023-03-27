وكيل صحة كفر الشيخ تتفقد الوحدات الصحية في جولات مفاجئة.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، في جولات مفاجئة، وحدة الحمراوي الصحية التابعة لإدارة كفر الشيخ الصحية، وذلك لمتابعة سير العمل وانتظامه والتأكد من وجود الفرق الطبية ومعالجة بعض السلبيات على أرض الواقع، وذلك بحضور الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتورة دعاء وهدان، عضو المكتب الفني بالمديرية.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الجولات الميدانية على المستشفيات والوحدات الصحية، للتأكد من سير العمل وتقديم الخدمات الطبية الكاملة للمواطنين.

واطمأنت وكيل الوزارة على توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية وحُسن سير العمل، كما استمعت إلى المترددين على الوحدة الصحية لتطمئن منهم على توافر الخدمة العلاجية والأطباء للوقوف على نقاط الضعف والقوة في تقديم الخدمة الطبية لهم، مشيدة بدور فريق العمل بوحدة الحمراوي الصحية، وما يُقدمونه من جهد أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وتفقدت وكيل الوزارة، مركز تدريب الحمراوي، مشيرةً إلى أهمية الدور الذي يُقدمه المركز لتدريب وتأهيل مقدمي الخدمة الصحية، من أجل النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.