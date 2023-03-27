وكيل صحة الشرقية يجتمع بناظرات مدارس التمريض لمتابعة سير العملية التعليمية

الشرقية- إيمان مهنى

عقد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، اجتماعا بناظرات مدارس التمريض، و شدد فيه علي أهمية المتابعة المستمرة لمستويات الطلبة والطالبات العلمية "نظرياً وعملياً"، والعمل علي تحسين المستوي الفني، من خلال الإهتمام بالتدريب الإكلينيكي، وباستخدام أحدث الوسائل التعليمية، والعمل الدؤوب في توفير بيئة تعليمية آمنة، والتأكيد علي نظافة الفصول، وغرف التدريب العملي، وغرف الحاسب الآلي، والنظافة العامة للمدارس، والحفاظ على المظهر الجمالي لها، مع أهمية اكتشاف الموهوبين وتشجيعهم ورعايتهم، وكذلك المتفوقين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية، والعمل علي صقل مهاراتهم.

جاء ذلك بعد مرور "مسعود" أمس علي المدرسة الثانوية للتمريض بكفر صقر، وتلاحظ وجود بعض السلبيات بالمدرسة، مقرراً إعفاء ناظرة المدرسة من مهام عملها، لضعف الإشراف، وموجها مدير إدارة التدريب بالمديرية بتكليف ناظرة أخري لتسيير الأعمال لحين التعيين بالطرق القانونية.

تناول الاجتماع مناقشة شرح تفصيلي لسير العملية التعليمية بمدارس التمريض، وبعض الموضوعات المتعلقة بها، وكيفية النهوض بها، وبحث السلبيات والإيجابيات، وأي معوقات تؤثر علي انتظام سير العملية التعليمية.

وأكد وكيل الوزارة علي أن التعليم مسئولية قومية وأن النجاح في تحقيق أهدافه، والارتقاء به يعتمد على تضافر جميع الجهود، موضحاً الدور الهام لناظرات المدارس وأعضاء هيئة التدريس بها، في النهوض بالعملية التعليمية، وتخريج عناصر بشرية واعية، وذو كفاءة عالية من فنيين وفنيات التمريض، بما يساهم في تحقيق خدمات طبية للمواطنين ذات جودة عالية.