وكيل شباب الغربية يكرم أبطال كأس العالم فى القوة البدنية من أبناء المحافظة

الغربية محمد طارق

كرم يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية ، أبطال محافظة الغربية الحاصلين على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في بطوله العالم للقوه البدنيه المقاومه بالغردقة.

الجدير بالذكر أنه شارك من محافظة الغربية عدد 15 لاعب للمشاركة في البطولة، وقد حصلوا علي مراكز متقدمة فقد حقق اللاعب حامد مصطفي خلاف، لاعب منتخب مصر للقوه البدنيه وحاصل على ميداليتين ذهبية واحسن لاعب في بطوله كاس ألعالم، حسام مصطفي خلاف حاصل على الميدالية الفضية، مصطفي احمد خلاف حاصل علي الميدالية الفضية تحت 15 سنه،محمد وليد النويهي حاصل علي الميدالية الفضية تحت 17 سنه، محمد جمال شلبي حاصل علي الميدالية الذهبية تحت 24 سنه، ريم جمال شلبي حاصله على الميدالية الذهبية تحت 17 سنه، ابراهيم شاكر رمضان حاصل علي الميدالية البرونزية، آمال السيد وجيه حصلت على الميدالية الذهبية ١٥ سنة.

وأشار وكيل الوزارة الي أن الدعم والرعاية غير المسبوقة التي يقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية ككل وخاصة للأبطال الرياضيين ممن يرفعون علم مصر في شتي المحافل الدولية، وذلك ما ارتكزت عليه استراتيجية الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية من خلال توجيه شتي الدعم والرعاية للرياضات الفردية، خاصة التي تمتلك منها مصر رصيداً من الأبطال القادرين على المنافسة وتحقيق مراكز وميداليات عالمية وأوليمبية.