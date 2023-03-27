وزير السياحة والآثار: زيادة أعداد السائحين بنسبة 30% خلال يناير وفبراير

كتب محمد أسعد

كشف أحمد عيسى وزير السياحة والآثار عن زيادة أعداد السائحين الذين زاروا مصر خلال يناير وفبراير الماضي بنسبة 30٪؜ بالمقارنة بذات الأشهر خلال العام الماضي.

وقال خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر الوزارة، إن الأرقام التي تحققت وستتحقق مبشرة للغاية، ومن المتوقع أن تشهد نموًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه رغم انخفاض أعداد السائحين خلال الفترة من دولتي روسيا وأوكرانيا بسبب الحرب إلا أنه شهدت في المقابل زيادة كبيرة من دول أمريكا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وغيرها من الدول.

وأعلن وزير السياحة والآثار عن إقرار مجموعة من التيسيرات والتسهيلات لجذب السياحة إلى مصر.

وقال إنه بالنسبة لمواطني دولة الصين يستطيعوا الحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من المنافذ والموانىء المصرية، وموطني دولة الهند يستطيعوا الحصول على تأشيرة دخول من المنافذ والموانيء المصرية. وبالنسبة للأتراك والجزائريين والمغاربة والإيرانيين والاسرائليين، سيتم الإعلان عنها قريبا.

وكشف عن إصدار تأشيرة ٥ سنوات متعددة تم الاتفاق على أن تكون قيمتها ٧٠٠ دولار، وسيتم الإعلان عن بدء تفعيلها قريبًا.