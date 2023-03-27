وزير الزراعة: الإفراج عن 199 ألف طن أعلاف ذرة وفول صويا بـ96 مليون دولار × أسبوع

كتبت أسماء نصار

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي في إطار متابعة توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف من الموانئ المصرية.

وأضاف "القصير" أنه خلال الفترة من 17 مارس حتى 23 مارس تم الإفراج عن 199 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 96 مليون دولار.