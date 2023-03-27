اليوم السابع
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وزير الزراعة: الإفراج عن 199 ألف طن أعلاف ذرة وفول صويا بـ96 مليون دولار × أسبوع

الإثنين، 27 مارس 2023 11:36 ص
وزير الزراعة: الإفراج عن 199 ألف طن أعلاف ذرة وفول صويا بـ96 مليون دولار × أسبوع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت أسماء نصار

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أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي في إطار متابعة توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف من الموانئ المصرية.
 
وأضاف "القصير" أنه خلال الفترة من 17 مارس حتى 23 مارس تم الإفراج عن 199 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 96 مليون دولار.
 
وأضاف أن الإفراج شمل 139 ألف طن من الذرة بحوالي 50 مليون دولار وحوالي 60 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 45 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 1.4مليون دولا ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر2022 حتى الان 3.388 مليون طن منهم 2.426مليون طن ذرة ، 962 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1.671مليار دولار.

الزراعة

الاعلاف

مستلزمات الاعلاف

الذرة



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